قانوني: الدولة تتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي

وأبان أن النظام حدَّد أن تكون رسوم الدعاوى المالية محددة القيمة كالآتي: ٥٪ في حال أن المطالبة أقل من ١٠٠ ألف ريال، و٤٪ في حال أن المطالبة أقل من ٥٠٠ ألف ريال، و٣% في حال أن المطالبة أقل من مليون ريال، و٢% في حال أن المطالبة أكثر من مليون ريال".