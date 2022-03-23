قانوني يحذّر من شراء أراضي الصكوك المشاعة.. "خداع صارخ" عواقبه وخيمة

وعطفًا على الآلية التي انتشر بها هذا النوع من الصكوك، أوضح المستشار القانوني "العنقري" أنه يتم التسويق لهذه الصكوك في الغالب على موقع محدد من الأرض، وهو خداع وكذب وتدليس على المشترين؛ مشددًا على أن الحقيقة في ذلك هي أن الصك يحدد نسبة من المساحة غير معينة الموقع، وكان هذا يذكر في صك التملك.