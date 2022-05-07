قباب ومشربيات وزخارف.. شاهد روعة تفاصيل "التوسعة السعودية الثالثة"

ولم يكن للمسجد الحرام منذ عهد الخليل -عليه السلام- حتى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعهد أبي بكر -رضي الله عنه-، سور خاص به، بل كانت الدور تحيط به من كل جانب، تمتد بينها طرق، تؤدي إلى الكعبة المشرّفة، وبقي الأمر على هذا الحال في أول الإسلام، حتى اشترى عمر بن الخطاب الدور القريبة من الكعبة، وأدخلها في المطاف، وجعل حولها جداراً قصيراً دون القامة، وعمل سداً عظيماً بأعلى مكة في الجهة الشرقية الشمالية من الكعبة؛ حماية للمسجد الحرام والكعبة من السيول العظيمة التي كانت تجتاحها.