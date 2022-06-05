قبل الضمور والتنفس الصناعي.. إنقاذ طفلة من "الوهن العضلي" في مكة

وتفصيلًا، أوضحت رئيسة قسم المخ والأعصاب الدكتورة عبير مطر، أن المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني ضعفًا في العضلات وعدم القدرة على الحركة، وتم معاينتها من قِبَل الأطباء المتخصصين، وتشخيص الحالة التي تعتبر النوع الثاني من الوهن العضلي الشوكي، والذي يستطيع المريض فيه الجلوس ولكن لا يستطيع المشي، ويحتاج التدخل العلاجي حتى لا تتدهور الحالة لتصيب عضلات التنفس فيحتاج المريض لتنفس صناعي خاصة عند النوم.