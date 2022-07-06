قبل 142 عامًا.. هنا صور نادرة لجمرات منى

تعد صور المصري محمد صادق بيه من أوائل الصور التي التقطت لمكة ولمراحل الحج في عام 1880 للميلاد عندما رافق المصور محمد صادق حملة الحج المصرية في ذلك الوقت؛ "وفق العربية".
وتظهر الصور التي تم التقاطها للجمرات ذلك العمود الصخري الذي يحيط به سياج صخري يقف عليه عشرات الحجاج ليكملوا نسكهم، في مشهد بسيط نقلته لنا الصور.
ومع تقدم السنين تعقّد المشهد بوجود مئات الحجاج ليصلوا للآلاف بنفس الشكل القديم؛ ففي الثمانينيات حملت الصور للجمرات الشكل نفسه مع وجود آلاف الحجاج الذين يحيطون بالجمرات ليكملوا نسكهم.
ومع تزايد الحجاج سنويًّا بفضل تعدد وسائل النقل أصبحت الجمرات أحد المواقع التي يتزاحم حولها الحجاج؛ نظرًا للرمي في وقت محدد؛ حيث أصبحت الجمرات أصعب مناسك الحج في الزحام الكبير.