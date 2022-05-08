قبيلة بنجران ترفض 105 ملايين ريال وتتنازل عن قاتل ابنها دون شروط

ضربت قبيلة "آل شثين آل معجبة يام" بنجران اليوم، أروع صور العفو والتسامح، وذلك عندما تنازلت وعفت عن قاتل ابنهم "مهدي" دون قيد أو شرط، حيث قرروا في منصد قبلي اليوم التنازل والعفو عن القاتل لوجه الله تعالى.
وتفصيلاً، استقبلت قبيلة "آل معجبة آل مطلق يام" في موقعهم بوادي يتم بمحافظة ثار (140 كم شمال نجران) اليوم عددًا من المشايخ والوجهاء والقبائل من يام وقحطان وأهالي نجران، يتقدمهم الشيخ علي بن حاسن المكرمي، شيخ شمل قبائل المكارمة، والشيخ محمد بن علي أبوساق، شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام، ونائبه الشيخ حسين بن فيصل أبوساق.
وقال ذوو الدم في كلمتهم أمام الجموع: "أعطينا 105 ملايين ريال للتنازل. ولكن ما عند الله خير وأبقى.. والله أعطاكم القضية لوجه الله تعالى دون شرط".
ورفعت جموع القبائل الراية البيضاء لذوي الدم "آل شثين آل معجبة يام" وسط ابتهالات وتكبيرات ودعاء الحضور لهم على هذا الفعل الشهم النبيل والذي يجسد تلاحم المجتمع السعودي لعفوهم عن قاتل ابنهم لوجه الله تعالى من دون شرط في قضية استمرت لمدة 18 سنة.