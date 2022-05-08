قبيلة بنجران ترفض 105 ملايين ريال وتتنازل عن قاتل ابنها دون شروط

وتفصيلاً، استقبلت قبيلة "آل معجبة آل مطلق يام" في موقعهم بوادي يتم بمحافظة ثار (140 كم شمال نجران) اليوم عددًا من المشايخ والوجهاء والقبائل من يام وقحطان وأهالي نجران، يتقدمهم الشيخ علي بن حاسن المكرمي، شيخ شمل قبائل المكارمة، والشيخ محمد بن علي أبوساق، شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام، ونائبه الشيخ حسين بن فيصل أبوساق.