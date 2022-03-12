قبيل دخول تطبيق نظام التكاليف القضائية حيز التنفيذ.. تعرَّف على الفئات المستثناة من الرسوم

وفي تصريح سابق قال المحامي جعفر جمل الليل لـ"سبق": في حال قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ تُفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددًا بما يعادل نسبة 25 % من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى، ويتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، أو قسطًا منها، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته يتحمل قسط ذلك الجزء، وفي حال انتهت الدعوى بالصلح يتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.