قتلٌ وإطلاق نار ومنازعات.. قصة "ابن حفيظ" الذي أطفأ لهيب 600 قضية قبلية

وعن الكيفية التي يتم بها الصلح، أوضح: "يطلب أصحاب الشأن منا التدخل لإنهاء وإطفاء فتيل الخلاف؛ فلا بخيل إلا من يبخل بجاهه وجهده ولا يسعى لإصلاح ذات البين ونبذ الفتن؛ فعلى الفور نلبي طلبهم، ويتم التوجه للخصوم، ونعرض عليهم الجاه والمال وكل ما نملك من أجل الصلح والتسامح، ولله الحمد في كل عام يتم إنهاء ما يقارب 20 قضية منها قضايا قبلية وعائلية وجاليات عربية وأشقاء من مجلس التعاون.