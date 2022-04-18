قرابة 700 ألف مستفيد من برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين حول العالم

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أنه تم توزيع (120404) سلال غذائية، و(23150) وجبة إفطار في 25 دولة حول العالم، شملت: الأردن، والهند، وباكستان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، والفلبين، ومالي، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، والكاميرون، وبنجلاديش، وغينيا الاستوائية، وتشاد، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، والسنغال، والصومال، والبوسنة والهرسك، والأرجنتين.