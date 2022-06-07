قرار رسمي: منع المشاهير غير السعوديين المخالفين لنظام العمل من الإعلان في وسائل التواصل

ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في السعودية وفقاً لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 الذي تنص المادة (33) منه على أنه "لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة"، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1442/1/1 الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في السعودية وغير مرخص له بممارسته "جريمة" يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.