قرار فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية الزائدة على 4 للفرد يدخل حيز التنفيذ

وكانت قد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أن القرار تُستثنى منه الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطبق القرار على مرحلتين، بحيث تطبق المرحلة الأولى على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمَن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على "4" للسعودي الفرد، وعلى "2" للمقيم.