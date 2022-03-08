"قران خامس ربيع طامس".. "الزعاق": 5 شعبان بداية انتشار الربيع

وأضاف في فيديو على حسابه بـ"تويتر": إن أهم هذه المنازل هي منزلة الثريا، فالقمر ينزل بجانب الثريا في كل عام 12 مرة، 6 منها غير مشاهدة؛ لوقوعها بالنهار، والأخرى تشاهد بالعين المجردة؛ لكونها تقع ليلاً وتسمى بالاقتران، وهي تعني أقرب مسافة بين جرمين سماويين.