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"قران خامس ربيع طامس".. "الزعاق": 5 شعبان بداية انتشار الربيع

قال: القمر بمنزلة الثريا.. ودخلنا مرحلة تساوي الليل مع النهار
"قران خامس ربيع طامس".. "الزعاق": 5 شعبان بداية انتشار الربيع

خبير الطقس خالد الزعاق

سبق
سبق

أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الثلاثاء الخامس من شهر شعبان هو مرحلة قران خامس، وأهالينا يقولون: "قران خامس ربيع طامس"، وهذا الاقتران يعني انتشار الربيع، وتساوي الليل مع النهار.

وقال "الزعاق": يدور القمر حول الأرض في رحلة شهرية مقدارها 29 يومًا ونصف اليوم، ويستريح كل ليلة في محطة تسمى "منزلة القمر".

وأضاف في فيديو على حسابه بـ"تويتر": إن أهم هذه المنازل هي منزلة الثريا، فالقمر ينزل بجانب الثريا في كل عام 12 مرة، 6 منها غير مشاهدة؛ لوقوعها بالنهار، والأخرى تشاهد بالعين المجردة؛ لكونها تقع ليلاً وتسمى بالاقتران، وهي تعني أقرب مسافة بين جرمين سماويين.

ولفت إلى أن الاقترانات يستدل بها على بداية ونهاية الفصول والمواسم، وإذا وقع القمر بجانب الثريا يوم الخامس من الشهر الهجري فهذا دلالة على وصول الربيع.

خبير الطقس
فصل الربيع
خالد الزعاق
منزلة القمر

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