قسطرة في مستشفى "د. سليمان الحبيب" بالخُبر تنهي معاناة "خمسيني" مع الشريان التاجي

من جهته، قال المدير الطبي للمستشفى د. وليد بوعلي، إن الانسداد المزمن للشريان التاجي يعد من الحالات المعقدة، والتعامل معها يجب أن يتم في مراكز القلب المتخصصة، التي تتوافر فيها التجهيزات اللازمة، وقبل ذلك الكفاءات الطبية التي تتمتع بالخبرة والتأهيل الكافيين، ولاسيما أن هذه الحالات تحتاج إلى التقييم الدقيق لحالة المريض، وفتح الشريان دون حدوث أي مضاعفات.