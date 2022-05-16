قسطرة في مستشفى "د. سليمان الحبيب" بالخُبر تنهي معاناة "خمسيني" مع الشريان التاجي

نجحت عملية قسطرة ناجحة أُجريت في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في إعادة الحياة الطبيعية لرجل "خمسيني"، بعدما عانى على مدى "6" أشهرٍ الماضية، آلاماً في الصدر وضعف النشاط البدني، وذلك بسبب انسداد كامل ومزمن بالشريان الأيسر الأمامي النازل.
وقال استشاري القلب والقسطرة رئيس الفريق الطبي المعالج، د. عبدالله الشهري: المريض راجع المستشفى مشتكياً من تلك الأعراض، وخضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، كتخطيط القلب وتصوير القلب التلفزيوني مع عمل اختبار تخطيط الجهد، وبيّنت نتائج هذه الفحوصات وجود قصور في تروية القلب، كما أكدت نتيجة القسطرة القلبية التشخيص المبدئي، التي أظهرت وجود انسداد كامل ومزمن بالشريان الأيسر.
وأضاف: المريض أُجريت له عملية قسطرة تمت فيها إزالة الانسداد، وفتح الشريان واستعادة التروية، إضافة إلى تركيب دعامتين دوائيتين، واستمرت العملية التي تكللت بالنجاح، لمدة ساعتين، استخدمت فيها مجموعة متنوعة من أحدث التقنيات الطبية الخاصة بإزالة مثل هذه الانسدادات.
وأردف "الشهري": غادر المريض المستشفى في اليوم التالي للعملية إلى منزله، بحالة صحية جيدة، ومن ثم عاد لممارسة حياته بصورة طبيعية، وهو يمارس الرياضة حالياً بانتظام دون وجود أي آلام في الصدر.
من جهته، قال المدير الطبي للمستشفى د. وليد بوعلي، إن الانسداد المزمن للشريان التاجي يعد من الحالات المعقدة، والتعامل معها يجب أن يتم في مراكز القلب المتخصصة، التي تتوافر فيها التجهيزات اللازمة، وقبل ذلك الكفاءات الطبية التي تتمتع بالخبرة والتأهيل الكافيين، ولاسيما أن هذه الحالات تحتاج إلى التقييم الدقيق لحالة المريض، وفتح الشريان دون حدوث أي مضاعفات.