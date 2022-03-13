قصاصة الـ90 عامًا.. المؤسس يوثّق الروابط مع الأشقاء العرب خدمةً للحجاج

وأضافت: "وقد علمنا اليوم بأنه عادت المفاوضات بين الحكومتين حول هذا الموضوع، ويمكن القول إن الاتفاق تم بين الطرفين، وينتظر أن يشرع في الكشف على الطريق في شهر رجب أو شعبان القادم (1395هـ، 1934م ."(