قصاصة الـ90 عامًا.. المؤسس يوثّق الروابط مع الأشقاء العرب خدمةً للحجاج

نَشرت دارة الملك عبدالعزيز قصاصة مختارة من الصحيفة الرسمية "أم القرى"، في عددها رقم "509"، يبلغ عمرها 90 عامًا، وتتحدث عن حرص الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ على توثيق الروابط مع الأشقاء العرب وتيسير وصول الحجاج لأداء مناسكهم.
وتُشير "القصاصة" التي نشرتها "ذاكرة الوطن" عن حرص المؤسس على عودة المفاوضات بين السعودية والعراق حول فتح طريق بين النجف والمدينة لنقل الحجاج بالسيارات آنذاك.
القصاصة ذكر فيها: "طريق الحجاج بين النجف والمدينة المنورة.. يذكر القراء أن كانت جرت مفاوضات بين حكومة جلالة الملك، وحكومة العراق حول فتح طريق بين النجف والمدينة المنورة، لنقل الحجاج بالسيارات، وقد كانت المفاوضات توقفت مدة".
وأضافت: "وقد علمنا اليوم بأنه عادت المفاوضات بين الحكومتين حول هذا الموضوع، ويمكن القول إن الاتفاق تم بين الطرفين، وينتظر أن يشرع في الكشف على الطريق في شهر رجب أو شعبان القادم (1395هـ، 1934م ."(