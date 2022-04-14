قصة شيخ المحلة أو العمدة في جدة قبل 60 عامًا.. يرويها "أبو الجدائل"

وقال "أبو الجدائل": شيخ المحلة كان يقوم بدور الجمعية الخيرية، حيث تصل إليه من طبقات التجار وميسوري الحال كميات وافرة من المواد التموينية في أواخر شهر شعبان، وتستمر طوال الشهر الفضيل، وخلال الشهر الفضيل يستقبل كذلك زكاة المال، ويبدأ في توزيعها بقدر على المحتاجين، وهناك من يحضر ملابس لغرض توزيعها، وفي هذا الجانب تلعب زوجة الشيخ دورها من خلال معرفتها بأحوال العائلات الفقيرة واحتياجاتهم وظروفهم وكذلك لقربها من سكان الأربطة الخيرية في المحلة، ويكون الابن الذي لم يبلغ الحلم من أبناء شيخ المحلة هو مندوب والده في بعض هذه المهام.