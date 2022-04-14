قصة شيخ المحلة أو العمدة في جدة قبل 60 عامًا.. يرويها "أبو الجدائل"

روى المهتم بتاريخ مدينة جُدة خالد صلاح أبو الجدائل قصة شيخ المحلة أو العمدة في جدة قبل 60 عاماً، وما يقوم من دور إنساني في شهر رمضان المبارك.
وقال "أبو الجدائل": شيخ المحلة كان يمثل حلقة الوصل بين أهالي محلته والجهات الحكومية الرسمية، وهو بمثابة قائد المحلة والحارس الأمين على أمن أهلها وراحتهم، وهو الأب لكل يتيم وولي الأمر لكل سيدة مقطوعة أو ارملة تربي أيتام ليس لهم عائل وهو السند لكل الأسر الفقيرة القاطنة في محلته.
وأضاف: كانت له مهام عملية منوطة به من قبل الدولة يقوم بأدائها دور إنساني يتضاعف مع ما يملكه من جوانب انسانية، كما ان زوجة شيخ المحلة تلعب دور المساندة لزوجها.
وأردف: حجم دور شيخ المحلة الإنساني يزيد في شهر رمضان المبارك كثيرًا عن باقي شهور العام، ففي أواخر شهر شعبان يبدأ تجار المحالّ التجارية التي تكون ضمن نطاق مسؤولية الشيخ وميسوري الحال من أهالي المحلة في التواصل مع الشيخ، فهو الإنسان العالم والمحيط بأحوال كافة أهالي المحلة وظروف المحتاجين منهم، وعدد القانطين في الأربطة "دور إيواء كبار السن" التي تكون ضمن حدود محلته.
وتابع: لا يقتصر ذلك على تلك الفئات فق، بل إنه قد يتواصل معه من أهالي المحالّ الأخرى؛ لثقتهم في أمانته.
وقال "أبو الجدائل": شيخ المحلة كان يقوم بدور الجمعية الخيرية، حيث تصل إليه من طبقات التجار وميسوري الحال كميات وافرة من المواد التموينية في أواخر شهر شعبان، وتستمر طوال الشهر الفضيل، وخلال الشهر الفضيل يستقبل كذلك زكاة المال، ويبدأ في توزيعها بقدر على المحتاجين، وهناك من يحضر ملابس لغرض توزيعها، وفي هذا الجانب تلعب زوجة الشيخ دورها من خلال معرفتها بأحوال العائلات الفقيرة واحتياجاتهم وظروفهم وكذلك لقربها من سكان الأربطة الخيرية في المحلة، ويكون الابن الذي لم يبلغ الحلم من أبناء شيخ المحلة هو مندوب والده في بعض هذه المهام.
وأضاف: ابن شيخ محلة الشام بجدة التاريخية الأسبق حسن محمد بن يسلم باخريبة أخبره أن والده الذي استمر في مشيخة المحلة لمدة 46 عامًا كان يقوم بالكثير من الأعمال الإنسانية خلال فترة عمله، إضافة إلى دور والدته السيدة روضة العلوي التي اكتسبت من والدتها مهارة العلاج بالطب الشعبي، حيث كانت تقدم خدماتها العلاجية لأهالي وسكان الأربطة كرباط الخنجي الكبير ورباط الخنجي الصغير ورباط الميمني وغيرها من الأربطة.
واختتم بالقول: ينطبق نفس الدور الإنساني فيما يتعلق بشهر رمضان على مشايخ محالّ اليمن والمظلوم وغيرهما من محالّ كالرويس والنزلة وبني مالك بمدينة جدة.