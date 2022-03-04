قصة لا ينساها السعوديون.. "بئر الخير" البداية التي غيَّرت وجه السعودية والعالم

ومنذ السنوات الماضية وعمليات التنقيب عن الآبار لم تتوقف في السعودية، وتواصل شركة أرامكو السعودية إعلان اكتشافات جديدة منها، كان آخرها ما تم إعلانه الأسبوع الماضي من اكتشاف آبار غاز طبيعي في عدد من مناطق السعودية؛ وهو ما يدعم مكانة السعودية بوصفها دولة محورية منتجة للغاز الطبيعي، مثلما هي دولة رئيسية في إنتاج النفط؛ وهذا يشير إلى الخير الوفير الذي ما زال في باطن الأرض السعودية، وينتظر ـ فقط ـ مَن يكتشفه ويستخرجه.