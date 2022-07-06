قصة نجاح.. الكشافة ستة عقود من الركض في المشاعر لخدمة الحجاج

وكان من الطبيعي بعد أن اكتسبت الجمعية الصفة الدولية بالاعتراف بها عضواً بالمنظمة الكشفية العالمية عام 1383هـ، وبعد ما امتلكت الخبرة في الخدمة العامة بالحج أن تتجه بتفكيرها إلى الشباب المسلم الذين ينتمون إلى الحركة الكشفية بمختلف بلاد العالم ليقفوا جنباً إلى جنب مع الشباب السعودي في تنفيذ المشروع لتتوطد أواصر الأخوة بينهم جميعاً، ولحاجة مثل ذلك المشروع إلى الإلمام بعدة لغات، وأهل هذه اللغات من الشباب هم خير من يستطيع التفاهم والتعامل مع مواطنيهم من الحجاج، فكان أن صدرت موافقة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في 24/ 4/ 1384هـ على إقامة التجمعات العربية والإسلامية، التي أقيمت من عام 1384هـ إلى عام 1394هـ بواقع تجمع كل سنتين، وقد كان التجمع الأول العربي والإسلامي عام 1384هـ وحضرته 16 دولة، يمثلها 120 جوالا، ثم عقد التجمع الثاني عام 1386هـ وحضرته 19 دولة مثلها 123 جوالا، كما كان التجمع الثالث عام 1388هـ، وحضرته 20 دولة، مثلها 120 جوالا، والتجمع الرابع عام 1390هـ، وحضرته 22 دولة، مثلها 130 جوالا، والتجمع الخامس عام 1392هـ، وحضرته 24 دولة، مثلها 145 جوالا، أما التجمع السادس فكان عام 1394هـ، وحضرته 19 دولة، مثلها 114 جوالا.