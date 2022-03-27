"قطار الشمال".. يتم إطلاقه نهاية الشهر الحالي من "محطة القريات".. تعرف عليه

بفارغ من الصبر، ينتظر أهالي القريات تاريخ (الـ 30 من مارس الحالي)، وهو موعد تدشين محطة سكة القريات، حيث سيتم إقامة حفل التدشين برعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة شركة "سار" المهندس صالح الجاسر، الذي زفّ لهم قبل نحو عام، البشرى التي كانوا ينتظرونها وطالبوا بتحقيقها مرارًا، وهي إعلانه الموعد النهائي لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة، على الرغم من قلة رحلاته التي أعلنتها الشركة والتي ستقتصر حاليًا على رحلة واحدة فقط أسبوعيًا إلى الرياض، حيث يتمنى أهالي القريات بعد التشغيل زيادتها لأكثر من رحلة كي يستفيد من تشغيله المسافرون ويمنع التزاحم الكبير المتوقع على الرحلة الأسبوعية المتاحة الآن.