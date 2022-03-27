"قطار الشمال".. يتم إطلاقه نهاية الشهر الحالي من "محطة القريات".. تعرف عليه

بفارغ من الصبر، ينتظر أهالي القريات تاريخ (الـ 30 من مارس الحالي)، وهو موعد تدشين محطة سكة القريات، حيث سيتم إقامة حفل التدشين برعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة شركة "سار" المهندس صالح الجاسر، الذي زفّ لهم قبل نحو عام، البشرى التي كانوا ينتظرونها وطالبوا بتحقيقها مرارًا، وهي إعلانه الموعد النهائي لتشغيل خدمة القطار بالقريات، بما في ذلك تقديم خدمة شحن السيارات بالقطارات لأول مرة في المملكة، على الرغم من قلة رحلاته التي أعلنتها الشركة والتي ستقتصر حاليًا على رحلة واحدة فقط أسبوعيًا إلى الرياض، حيث يتمنى أهالي القريات بعد التشغيل زيادتها لأكثر من رحلة كي يستفيد من تشغيله المسافرون ويمنع التزاحم الكبير المتوقع على الرحلة الأسبوعية المتاحة الآن.
وتعد "محطة القريات" آخر مراحل خطة تشغيل قطار الشمال للركاب، حيث تولي "سار" أهمية خاصة إلى "محطة القريات" لموقعها الجغرافي المهم والاستراتيجي في تشغيل القطار، ومن المتوقع أن تعمل المحطة كذلك في تسهيل وتسريع عملية الربط الإقليمي والدولي، وستنعكس آثار تشغيلها نهاية هذا الشهر -بمشيئة الله- على كامل منظومة النقل في المملكة.
وكانت "سار" أعلنت لعملائها الراغبين في حجز وشراء تذاكر أول رحلة قطار تنطلق من محطة القريات، بزيارة الموقع الإلكتروني للشركةhttps://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.
وبحسب موقع شركة "سار" الإلكتروني، فإن شبكة قطار الشمال، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "سكة الشمال والجنوب "(NSR)، يبلغ طولها (2750 كم)، وتصنف كأطول خطوط حديدية في العالم؛ وتستخدم نظام إدارة الحركة الأوروبي ETCS –L2'' وهو نظام إشارات واتصال فريد لضمان التشغيل التوافقي لشبكات السكك الحديدية. كما يوفر موثوقية أعلى في الالتزام بالمواعيد، ويرفع من مستوى الأمن والسلامة للركاب والموظفين والبضائع.
وبطول (1,250 كم)، ينطلق خط الركاب من الرياض إلى الشمال الغربي باتجاه الحديثة قرب الحدود الأردنية، مرورًا بكلٍ من المجمعة، القصيم ، حائل ، الجوف والقريات.
وتتكون قطارات الركاب ثنائية الاتجاه من مقطورتين و8 عربات ركاب، حيث يضم الأسطول 4 قطارات نهارية و2 ليلية، وتبلغ السعة القصوى للقطار الواحد 442 مقعدًا، بما في ذلك درجتا الأعمال والاقتصادية، فضلاً عن مطعم بخدمات متكاملة.
كما توفر القطارات الليلية أسرّة فندقية ومرافق ووسائل راحة عالية الجودة؛ تستوعب كحد أقصى 364 مقعدًا وسريرًا. وستتمكن القطارات الليلية لاحقًا من نقل ما يصل إلى 20 سيارة في 4 عربات مصممة خصيصًا لهذا الغرض حيث يتم التجهيز لإطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع تشغيل "محطة القريات".
وتتولى سار تشغيل وإدارة أحد أطول أساطيل الشحن في العالم، بطول يصل إلى 3 كم؛ وقدرة استيعابية تبلغ 16ألف طن. ويتكون الأسطول من 61 قاطرة و 523 عربة مخصصة لنقل معدن الفوسفات و240 لنقل البوكسايت و 562 للكبريت المنصهر و589 لحامض الفوسفوريك.