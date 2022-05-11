قطاع الطيران العالمي يبدأ خطة التعافي بعد نجاح "مؤتمر مستقبل الطيران" بالرياض

وقدّم وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة المهندس صالح الجاسر "إعلان الرياض للطيران"، واصفًا تبنّي هذا الإعلان بنقطة محورية في تاريخ قطاع الطيران العالمي، وأوضح بقوله: إن الإعلان "يُحدد رؤيةً واضحة لمستقبل قطاع الطيران، فضلاً عن الخطوات الرئيسة التي اتبعناها خلال اليومين الماضيين لجعل هذه الرؤية واقًعا، كما يُشكّل الإعلان لحظة حاسمة في تاريخ هذا القطاع".