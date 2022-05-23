قيادة القوات المشتركة تنظم البرنامج الأول لوحدة حماية الأطفال

انطلق صباح اليوم، في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، البرنامج الأول لوحدة حماية الأطفال، الذي تنظمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مدى ثلاثة أيام بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي.
جاء انطلاق البرنامج كجزء من خطة البرامج التدريبية المقدمة من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وناقش البرنامج في يومه الأول محورين رئيسيين هما حقوق الطفل في الإسلام الذي قدمه الأستاذ في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور قاسم محمد الفالح، وحقوق الطفل في القانون الدولي الإنساني الذي قدمه عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية السودان الدكتور معتز فضل الله.
وسيتناول اليوم الثاني محورين الأول يتعلق بحقوق الطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ويقدمه الدكتور محمد سليم قاضي محكمة الاستئناف في الأردن، والثاني يدور حول مناقشة الحقوق الخاصة أثناء فترة الاحتجاز (توفير المأوى المناسب ـ الصحية ـ النفسية ـ الاجتماعية ـ التأهيلية) وسيقدمه عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية السودان العميد الدكتور معتز فضل الله.
ويشتمل اليوم الثالث على محورين آخرين تتعلق، بالمبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة للطفل، وبالمصالح الفضلى للأطفال المتضررين، حيث سيقدم المحور الأول قاضي محكمة الاستئناف في عمّان عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الدكتور محمد سليم، فيما سيقدم المحور الثاني عضو اللجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية السودان العميد الدكتور معتز فضل الله.