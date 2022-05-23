قيادة القوات المشتركة تنظم البرنامج الأول لوحدة حماية الأطفال

انطلق صباح اليوم، في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، البرنامج الأول لوحدة حماية الأطفال، الذي تنظمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مدى ثلاثة أيام بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي.