"كاوست" تحصد منحة "أمازون" لمشروع المحافظة على الشعاب المرجانية بسواحل السعودية

وتعليقاً على دعم أمازون للمشروع، قال الدكتور حاتم سمان، رئيس السياسة العامة لشركة أمازون في المملكة العربية السعودية: "تلتزم أمازون بتحسين الظروف البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي في المجتمعات التي نعمل فيها. ويسرنا المساهمة في دعم الجهود الهادفة للمحافظة على بيئة مستدامة في المملكة، ومواصلة تقديم الدعم لدول العالم في رحلتها لمكافحة التغير المناخي والحد من آثاره الضارة بالبيئة، وذلك من خلال دعم مشروع المحافظة على الشعاب المرجانية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والمساهمة في المنصة العالمية لتسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية، التي تم إطلاقها خلال ترؤس واستضافة المملكة لمجموعة العشرين بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ".