كبدة وبليلة وفتوت.. روائح الأكل الشعبي تجذب الأجانب والزوار بجدة التاريخية

وقالت "أم سيف" بائعة الشريك والفتوت وخبز الحب، التي تعمل في مخبز الصعيدي، وهو واحد من أقدم مخابز جدة التاريخية: إن المخبز متوارث من أجدادها إلى والدها، ثم عملت فيه مع أخواتها، مشيرة إلى أن أكثر ما يميز مخبز الصعيدي طريقة إعداده بالطريقة التقليدية؛ حيث كان المخبز معروفًا لسكان جدة والمناطق المجاورة.