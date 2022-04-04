"كدانة" تطلق مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة

ويحتوي المشروع على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان، وتجعله أكثر راحة. وتبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، سيتم فيها إنشاء مواقف عامة للباصات، وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير دورات المياه الحالية، وإنشاء دورات مياه جديدة، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.