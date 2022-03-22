"كدانة" تطلق مشروع محطتها بـ"منى" ومركز "تسليم" لخدمة القطاعات العاملة بالحج

أعلنت شركة "كدانة" إطلاق مشروع محطة كدانة بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات، التي تبلغ مساحتها نحو 10.755م2، بطاقة استيعابية للمواقف بمعدل 575 موقفًا، واستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة بمعدل انتظار لا يتجاوز الدقيقة.
وتضم المحطة مجمعًا تجاريًّا، ودورات مياه، ومناطق انتظار، ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات، وأخرى للسيارات، ومطاعم للوجبات السريعة، ومقاهي، وتموينات، ومباسط، وصوالين حلاقة، ومأكولات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة، ومركز إرشاد وتوجيه.
ويهدف المشروع لتحسين الوضع الحالي للمحطة، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة وتنظيم الحركة، إلى جانب تفعيل الخدمات الحالية في الساحة لمواسم متنوعة.
كما أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير مركز "تسليم" بهدف تسهيل الإجراءات، وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات كافة ذات العلاقة؛ للارتقاء بمنظومة خدمات الحج.
ويقدم المركز الخدمات اللازمة لمقدمي خدمات الحج "شركات الطوافة" بالمشاعر المقدسة، ويستهدف أن يكون مركزًا رياديًّا متطورًا، يتواكب مع احتياجات العصر، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ويسهم في الارتقاء بأعمال الحج.
ويقوم المركز بالإشراف والمراقبة والمتابعة بأسلوب مميز في الأعمال كافة؛ ما يسهم في تطوير الخدمة، وينعكس إيجابًا على تطوير خدمات الحج. ويخدم المركز القطاعات العاملة كافة في الحج تحت مظلة واحدة؛ بما يعود بالنفع على رفع جودة الخدمات من حيث سرعة الاعتماد، وضمان جودة الأعمال المنفَّذة في سبيل تقديم خدمة مميزة لحجاج بيت الله الحرام، بما يتناسب مع الاهتمام المقدَّم لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.