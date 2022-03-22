"كدانة" تطلق مشروع محطتها بـ"منى" ومركز "تسليم" لخدمة القطاعات العاملة بالحج

وتضم المحطة مجمعًا تجاريًّا، ودورات مياه، ومناطق انتظار، ومواقف عامة، ومنطقة تنزيل وتحميل للحافلات، وأخرى للسيارات، ومطاعم للوجبات السريعة، ومقاهي، وتموينات، ومباسط، وصوالين حلاقة، ومأكولات شعبية، إلى جانب مبنى للإدارة، ومركز إرشاد وتوجيه.