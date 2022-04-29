كرم السعوديين.. "الإحصاء" تنشر 30 ثانية تثير الفخر والتباهي بين المغردين

بغير قصد، تحولت دعاية أنتجتها الهيئة العامة للإحصاء، لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية التعاون مع مندوبيها المكلفين بإنجاز التعداد السكاني الخامس للمملكة، إلى مادة خام، يتغنى بها الكثيرون بكرم العوائل السعودية، المستمد من الكرم العربي المعروف في تاريخ الجزيرة العربية القديم.
وتفصيلاً، كانت دعاية "هيئة الإحصاء" عبارة عن فيلم توعوي في مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يظهر مدى الحفاوة التي تستقبل بها العوائل السعودية مندوبي الهيئة، وحرصها على تقديم واجب الضيافة لهم قبل البدء في ملء استمارة التعداد.
وسعت الهيئة من وراء الفيلم، إلى تقديم رسالة توعوية، تستهدف بها الأسر بأهمية مساعدة مندوبي الهيئة في تسهيل مهمتهم في أسرع وقت وأفضل طريقة، ولكن الفيلم وبشكل غير متعمد ـ على ما يبدو ـ أظهر جانباً مهماً من عادات الأسر السعودية في الكرم الحاتمي عند استقبال ضيوفها، بداية من الترحيب بهم، والابتسامة في وجوههم، واستقبالهم، وتقديم القهوة العربية والمشروبات الأخرى، وصولاً إلى إعداد الولائم.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لم يهتم النشطاء بمضمون رسالة هيئة الإحصاء بمساعدة مندوبيها في أداء مهمتهم، بقدر اهتمامهم بجزئية إكرام الضيف. وتركزت تغريدات بعض النشطاء على مراسم وعادات الضيافة لدى الأسر السعودية في مقطع الفيديو، متجاهلة الحديث عن مضمون الرسالة التوعوية التي قصدتها الهيئة.
وقال المغرد صالح جريبيع الزهراني تعليقاً على الفيلم: "كرم السعوديين وطباعهم الحميدة وطيبة قلوبهم دفعت الهيئة العامة للإحصاء لإنتاج هذا الفيديو".
وأضاف "ربما البعض يعتبره مبالغة، ولكني أجزم بأن الغالبية الطاغية منا يصرون على دخول موظف التعداد وتقديم القهوة له على الأقل".
وأكمل "إننا شعب مختلف، ولنا خصوصيتنا وقيمنا الإنسانية العالية".
وقال المغرد إبراهيم القرعاوي "السعوديين كرماء لدرجة أن هيئة الإحصاء سوت حملة رسالتها: تكفى لا تقلّط موظف التعداد إذا جاك.. ظاهرة لا تجدها في أي شعب آخر".