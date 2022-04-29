كرم السعوديين.. "الإحصاء" تنشر 30 ثانية تثير الفخر والتباهي بين المغردين

وسعت الهيئة من وراء الفيلم، إلى تقديم رسالة توعوية، تستهدف بها الأسر بأهمية مساعدة مندوبي الهيئة في تسهيل مهمتهم في أسرع وقت وأفضل طريقة، ولكن الفيلم وبشكل غير متعمد ـ على ما يبدو ـ أظهر جانباً مهماً من عادات الأسر السعودية في الكرم الحاتمي عند استقبال ضيوفها، بداية من الترحيب بهم، والابتسامة في وجوههم، واستقبالهم، وتقديم القهوة العربية والمشروبات الأخرى، وصولاً إلى إعداد الولائم.