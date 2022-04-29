كرم وبساطة.. "أم سلطان" تحكي لـ"سبق" قصة الرحالة وعفوية الحديث

واختتمت: "لم نعلم أنه قام بتسجيل الفيديو إلا بعد انتشاره، وحقيقة سعدنا بردود الفعل المبهجة أنا وجارتي، وإن كان واجبنا مع ضيوف هذا البلد الطيّب، خاصة وهو متجه لمكة، وهذا ما تعلمناه من أسلافنا ومن قيادتنا".