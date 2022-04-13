"كفاءة": العزل الحراري للجدران والسقف يوفر الطاقة المهدرة

شدّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) على أهمية تفعيل متطلبات العزل الحراري في الإنشاءات والمباني السكنية الجديدة، وقال إن طرق العزل تضمن منع هدر الطاقة في أثناء تشغيل الأجهزة المنزلية، سواء في الصيف أو الشتاء، والعمل على توفيرها بكميات كبيرة على المدى البعيد.
وأثبتت التجارب الميدانية أن العزل الحراري للمنازل يؤدي إلى منع هدر الطاقة الكهربائية، من خلال استخدام وسائل العزل الحديثة، مثل البلوك الأسمنتي المعزول، والطوب الأحمر المعزول.
ويمنع العزل الحراري المُحكم تسرُّب درجة الحرارة أو درجة البرودة من أو إلى المبنى المعزول، وهو ما يوفر في استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في تشغيل الأجهزة المنزلية.
وأوصى المركز بأن يتم العزل الحراري في المباني وفق مخططات إنشائية، أثناء تشييد المباني، سواء منازل أو منشآت تجارية، تشمل عزل الجدران الخارجية، والسقف والنوافذ التي غالباً ما تكون بمنزلة مخارج لهدر الطاقة أثناء تشغيل الأجهزة المختلفة، مثل أجهزة التكييف والثلاجات في الصيف، وأجهزة الدفايات والسخانات في فصل الصيف.