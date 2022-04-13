"كفاءة": العزل الحراري للجدران والسقف يوفر الطاقة المهدرة

شدّد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) على أهمية تفعيل متطلبات العزل الحراري في الإنشاءات والمباني السكنية الجديدة، وقال إن طرق العزل تضمن منع هدر الطاقة في أثناء تشغيل الأجهزة المنزلية، سواء في الصيف أو الشتاء، والعمل على توفيرها بكميات كبيرة على المدى البعيد.