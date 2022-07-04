كفاءة وتجهيز.. مركز جراحة القلب بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية متكاملة

وقد مكّنت كل هذه الكفاءات الطبية والإمكانيات، المركزَ من تحقيق نجاحات نوعية بمختلف التخصصات الدقيقة لأمراض القلب؛ حيث قام الأطباء بإجراء الكثير من العمليات لحالات معقدة للأطفال والكبار، كضيق وانسدادات الشرايين التاجية، والعيوب الخلقية، وصمامات القلب، بالإضافة إلى حالات ارتفاع ضغط الدم المزمن بالقسطرة، واختلالات كهربية القلب، وتركيب منظمات ضربات القلب المختلفة لعلاج تباطؤ النبضات، والأجهزة المانعة للتخثر، بالإضافة إلى روماتيزم وأمراض عضلة القلب، كما يعالج المركز أمراضًا أخرى كالخفقان والكشف عن مسبباته، وحالات الإصابة بالتهاب أغشية القلب الداخلية أو الخارجية، والتهاب الوريد الخثري "جلطات الأوردة في الأطراف"، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب "الخلقية"، وزراعة "الدعامات" الصناعية.