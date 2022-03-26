كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تتوج الفائزين في مسابقة تحدي الابتكار الجامعي

وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية، الدكتور أدم بولوكس؛ إلى أن الأمم المتحدة تفخر بدعمها مسابقة تحدي الابتكار الجامعي، والمستقبل أمام شباب السعودية المبتكرين الذين يتمتعون بالحيوية والتميز والإبداع والذكاء الاصطناعي؛ إذ تمكَّن الفائزون في التحدي من إظهار الحلول التي لم تكن قابلة للتطبيق، بل والقابلة للتطوير أيضًا. كما سيحفز التحدي الشباب السعودي على تطوير حلول ابتكارية من بنات أفكارهم للتحديات الكبرى، وضمان التقدم الحثيث للمملكة نحو الاستدامة.