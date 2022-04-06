كلية "فقيه للعلوم الطبية" تحتفل بتخريج الدفعة الـ16 من طلابها

وفي كلمة خاصة لضيف الشرف الدكتور عبدالله حسين باسلامة بعد أن استعرض تاريخه الحافل في مسيرته الطبية في المملكة وخارجها أثنى فيها على جهود مجموعة فقيه الطبية ممثلة بكلية فقيه للعلوم الطبية، قائلاً: "إن الطلبة الذين أراهم اليوم، هم قادة الغد، من علماء، وأطباء، وممرضين، وأكاديميين. والقيادة هنا لا تعني أن تأخذ فقط، وإنما أن تعطي، ومن واقع خبرتي فستجدون أن السعادة الحقيقية تكمن في الحياة الطويلة التي تقضونها في خدمة مجتمعاتكم، فقد وجدت في مسيرتي الحياتية وعملي في الطب وغير الطب الكثير مما أعتز به، فنحن اليوم فخورون بهذه الكوكبة من الخريجين والخريجات الذين هم ثروة الوطن الحقيقية، وأتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم وخدمة هذا الوطن الغالي، كما أشكر رئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية وجميع القائمين عليها على جهودهم.