كم سعرها؟.. "أرواب التخرج" تعود مجددًا.. استنزاف أم مناسبة سعيدة؟

عادت حفلات التخرج تظهر على السطح بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا خلال العامين السابقين؛ حيث تسببت الجائحة في الاقتصار على التعلم عن بعد لتعود هذه الأيام منطلقة من المدارس بين مؤيد لها ورافض من قبل أولياء الأمور؛ بسبب التكاليف المادية التي تلحقها بهم هذه المناسبة المحدثة، التي لم تكن تقتصر إلا على الجامعات لتتبعها بعد ذلك لمراحل دراسية أخرى.