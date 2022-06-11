كم سعرها؟.. "أرواب التخرج" تعود مجددًا.. استنزاف أم مناسبة سعيدة؟

عادت حفلات التخرج تظهر على السطح بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا خلال العامين السابقين؛ حيث تسببت الجائحة في الاقتصار على التعلم عن بعد لتعود هذه الأيام منطلقة من المدارس بين مؤيد لها ورافض من قبل أولياء الأمور؛ بسبب التكاليف المادية التي تلحقها بهم هذه المناسبة المحدثة، التي لم تكن تقتصر إلا على الجامعات لتتبعها بعد ذلك لمراحل دراسية أخرى.
وذكر بعض أولياء الأمور أنها لم تعد تقتصر على طالبات الجامعات فقط؛ بل المراحل الدراسية الثلاث، مؤكدين أن هناك محالّ تبيع "أرواب تخرج" من مرحلة الروضة؛ وهو ما يعتبر بذخًا وخروجًا عن المعتاد، فيما خالف بعضهم باعتبارها مناسبة سعيدة وانتقالًا من مرحلة دراسية إلى أخرى.
"سبق" تواصلت مع بعض المحالّ التي بدأت تروج لنفسها عن طريق مواقع التواصل ليفيد بعضها أن الأسعار من حيث الطباعة تحسب بالشبر الواحد، من 30 ريالًا وتزيد بحسب مساحة الطباعة، بينما خياطة الشال تبداً من 35 ريالًا.
فيما قد تبلغ تكلفة زيّ التخرج كاملًا في بعض المواقع 400 ريال، شاملًا روب التخرج والشال وقبعة التخرج.
يُذكر أن هذه الأرواب تلبس مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك إما تتلف أو تعرض في مواقع أخرى للبيع بأقل من نصف التكلفة؛ لعدم الحاجة إليها.