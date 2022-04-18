كم مدة حفظ 20 صنفًا من الطعام في الثلاجة بأمان مما يكثر تناوله برمضان؟ تعرف عليها

الشوربة والفطائر واللقيمات (المطبوخة)

يمكن حفظ الشوربة في الفريزر من 2-3 أشهر وفي الثلاجة حتى 4 أيام، فيما تنقسم الفطائر إلى شقين؛ الأول ما يعدّ بالجبن ويمكن فرزنتها حتى 6 أشهر وفي الثلاجة حتى سبعة أيام، والثاني منها ما يعدّ بالدجاج ويمكن حفظه في الفريزر لمدة 3 أشهر وفي الثلاجة حتى 4 أيام، أما اللقيمات فلا يفضل وضعها في الفريزر أما في الثلاجة فتحفظ حتى يومين.