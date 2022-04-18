كم مدة حفظ 20 صنفًا من الطعام في الثلاجة بأمان مما يكثر تناوله برمضان؟ تعرف عليها

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلاً إرشاديًا يوضح مدة حفظ المواد الغذائية الشائع تناولها في شهر رمضان، والمدة الموصى بها لكل منتج غذائي؛ تهدف من خلاله إلى تعريف المستهلك بالمدة المناسبة لحفظها (الطازجة منها والمطبوخ) في الفريزر والثلاجة العادية، وقد جاءت كالتالي:
البيض
الطازج والمطبوخ لا يجمّد ويمكن حفظ الطازج في الثلاجة من 3 إلى خمسة أسابيع، فيما الآخر يمكن حفظه في الثلاجة لمدة أسبوع، لكن بياض أو صفار البيض يمكن فرزنته لمدة 12 شهرًا وفي الثلاجة من 2 - 4 أيام فقط.
اللحم
يمكن حفظه في الفريزر من 4 إلى ستة أشهر، وفي الثلاجة من ثلاثة إلى 5 أيام، بخلاف المطبوخ منه حيث تمتد فترة فرزنته من شهرين حتى ثلاثة أشهر، وفي الثلاجة من 3-4 أيام، والمفروم الطازج منه في الفريزر من 3 إلى أربعة أشهر وفي الثلاجة من يوم إلى يومين.
الدجاج
ذلك يمكن حفظ الكامل منه في الفريزر لمدة عام كامل وفي الثلاجة حتى يومين، والمطبوخ في الفريزر من 4-6 أشهر وفي الثلاجة من ثلاثة إلى أربعة أيام، والدجاج المقطع الطازج يمكن فرزنته لمدة تسعة أشهر وفي الثلاجة من يوم حتى يومين.
حشوات الطعام والأرز والمكرونة
هذه الأطعمة (المطبوخة) يمكن حفظها في الفريزر لمدة شهر مجمدة، وحتى أربعة أيام في الثلاجة، والأرز يمكن فرزنته لمدة تصل لـ 6 أشهر وفي الثلاجة من 4-6 أيام، فيما يمكن حفظ المكرونة في الفريزر من شهر إلى شهرين ومن 3-5 أيام في الثلاجة.
الشوربة والفطائر واللقيمات (المطبوخة)
يمكن حفظ الشوربة في الفريزر من 2-3 أشهر وفي الثلاجة حتى 4 أيام، فيما تنقسم الفطائر إلى شقين؛ الأول ما يعدّ بالجبن ويمكن فرزنتها حتى 6 أشهر وفي الثلاجة حتى سبعة أيام، والثاني منها ما يعدّ بالدجاج ويمكن حفظه في الفريزر لمدة 3 أشهر وفي الثلاجة حتى 4 أيام، أما اللقيمات فلا يفضل وضعها في الفريزر أما في الثلاجة فتحفظ حتى يومين.
المخبوزات ورقائق السمبوسة والتمر
تمتد فترة حفظ المخبوزات الطازجة في الفريزر من 3 - 5 أشهر وفي الثلاجة من 2 - 3 أسابيع، أما السمبوسة فيمتد فرزنتها المسموح حتى عام كامل، وفي الثلاجة من ثلاثة إلى أربعة أيام، وأما التمور فيمكن حفظها في الفريزر حتى 24 شهرًا وفي الثلاجة لمدة سنة كاملة.
عصائر الفواكه والطحين
هذه المشروبات يمكن حفظ الطبيعي منها في الثلاجة من 2 - 3 أيام، والعصير المعلب في الثلاجة أيضًا حتى أسبوع، وفيما يتعلق بالطحين فحسب توصيات "الغذاء والدواء" يمكن فرزنته لمدة عام وفي الثلاجة من 6 - 8 أشهر.
أطعمة أخرى (في الثلاجة)
وتضمن الدليل الإرشادي للهيئة أطعمة أخرى مثل: الحليب المكثف أو المبخر ويحفظ لمدة 5 أيام، وزبدة الفول السوداني حتى 3 أشهر، والسلع المعلبة كالذرة والبازلاء يمكن حفظها في الثلاجة من 3 - 4 أيام، وشراب الشوكولاتة لمدة تصل لـ 6 أشهر، والطحينة لـ 3 أسابيع، ثم المايونيز لشهرين، وكل هذه الأصناف يبدأ حساب مدتها من بعد الفتح، وجميعها تحفظ في الثلاجة.