كوالالمبور.. إسماعيل صبري يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

استقبل رئيس وزراء ماليزيا السيد إسماعيل صبري يعقوب، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة كوالالمبور، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية لماليزيا.