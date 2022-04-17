"كورة شو".. فكرة شابة بمهارات إبداعية حازت ثقة الجمهور سريعًا

في الآونة الأخيرة برزت منصة "كورة شو" بتقديم الأحداث الرياضية بكل احترافية على مدار الساعة، بتغطية الفعاليات الرياضية محليًّا وعالميًّا، سواء بشكل حصري أو غيره؛ الأمر الذي جعل متابعي المنصة على منصات التواصل في قلب الأحداث الرياضية أولاً بأول.
وتحولت منصة كورة شو في زمن قياسي لمنصة موثوقة لدى أغلب المتابعين، والمرجع الأول في الإحصائيات ومواعيد المباريات والتصاريح واللقاءات الرياضية.
وتستهدف المنصة صنع محتوى رياضي احترافي، ودعم مواهب الشباب في كل مجالات كرة القدم، والمشاركة المجتمعية، وجعل موضوعاتها سهلة الوصول والاستخدام، ومكافحة التعصب، وتعزيز الروح الرياضية لدى الجماهير واللاعبين.
ولتحقيق أهدافها دشنت المنصة فريقها بكفاءات شابة احترافية، تعمل على صناعة المحتوى الرقمي بشكل جديد وابتكاري وسلس ومميز.