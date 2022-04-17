"كورة شو".. فكرة شابة بمهارات إبداعية حازت ثقة الجمهور سريعًا

في الآونة الأخيرة برزت منصة "كورة شو" بتقديم الأحداث الرياضية بكل احترافية على مدار الساعة، بتغطية الفعاليات الرياضية محليًّا وعالميًّا، سواء بشكل حصري أو غيره؛ الأمر الذي جعل متابعي المنصة على منصات التواصل في قلب الأحداث الرياضية أولاً بأول.