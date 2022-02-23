كيا الجبر تفتتح أحدث معارضها في مدينة الرياض

في إطار الخطوات التي تقوم بها شركة الجبر التجارية؛ وكلاء سيارات كيا، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، افتتحت الشركة أخيراً أحدث معارضها في العاصمة الرياض، وتحديداً في حي الشفاء الذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية تصل إلى ألف متر مربع تقريباً، ووفقاً للمواصفات الحديثة لمعارض شركة كيا حول العالم لهويتها البصرية والتصميمية الجديدة.

ويتميز المعرض الجديد بسعته التي تصل إلى استيعاب عرض سبع سيارات في ذات الوقت مع إعطاء كل سيارة المساحة التي يحتاج إليها العميل لمشاهدتها من مختلف الجوانب والتعرّف عليها، مع تقديم المعلومات كافة من جانب مستشاري المبيعات في صالة العرض.

بهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجاري وائل بغدادي، قائلاً: "وضعنا في الشركة خطة إستراتيجية تقوم على التوسع في شبكة فروعنا في مختلف المناطق، وعلى وجه التحديد، مدينة الرياض التي تشهد نهضة وحراكاً اجتماعياً واقتصادياً غير مسبوق كمحصلة لما تشهده بلادنا من نمو كان دافعه الرئيس رؤية 2030، وما أكّده سمو ولي العهد الأمين، من مستقبل زاهر لعاصمتنا الحبيبية، وما نقوم به من زيادة الاستثمار في صالات العرض الجديدة ومراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار يتماشى مع زيادة عدد العملاء ولتغطية أنحاء مدينة الرياض كافة التي تزيد مساحتها بشكل متسارع".

وكشف بغدادي، أن المعرض الجديد لن يكون الأخير؛ بل هو حلقة في سلسلة من المعارض ومراكز الصيانة التي سيتم الإعلان عن افتتاحها تباعاً خلال الفترة المقبلة، التي تقوم على دراسة الهدف منها الوصول إلى عملائنا وتلبية رغباتهم.

ورحب بغدادي، بالزوّار والعملاء كافة، لزيارة المعرض الجديد للتعرُّف على سيارات كيا الرائعة والهوية البصرية والتصميمية الجديدة لمعارضها حول العالم.