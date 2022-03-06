كيف تستفيد المملكة من "معرض الدفاع" في التحول من مستورد للأسلحة لمنتج لها؟

وحول أهمية قطاع الدفاع السعودي عاليماً، بين "بيرسي" أن قطاع الدفاع في المملكة يشكل أهمية كبيرة للمملكة في هذه المرحلة، كما أن فرص التعاون بين شركات الدفاع المحلية وكبرى الشركات العالمية وفيرة، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 7 في المئة، مضيفاً أن قطاع الدفاع السعودي يعد أحد أكثر فرص الاستثمار جاذبية في سوق الدفاع العالمي، لدى العديد من الشركات الكبرى، وقد تجسد ذلك في الطلب غير المسبوق على مساحة العرض، الذي أدى إلى نفاد مساحة العرض في المعرض الافتتاحي، وهو دليل على اهتمام قطاع الدفاع العالمي بأن يكون جزءًا من نمو السعودية.