كيف تصمم المصلى المثالي لشهر رمضان؟

أيام قليلة فقط تفصلنا عن شهر رمضان المبارك! والمسلمون في جميع أنحاء العالم يشعرون بسعادة غامرة، حيث يستعدون للقيام بجميع أنواع العبادة والأعمال التي تقربهم إلى الله تعالى. بمزيد من الاجتهاد والصبر، يقوم المسلمون امتثالاً لأمر الله بصوم شهر رمضان كله، ويُقبلون بشكل أكبر على الأعمال الصالحة، وأداء أفضل الأعمال وأطيبها، ولكن بالإضافة إلى هذه العبادات، فنحن المسلمون ملزمون أيضاً بأداء صلواتنا اليومية المفروضة والنوافل أيضاً لمن أراد مزيداً من الأجر والثواب وزيادة وتقوية إيماننا وصلتنا المقدسة بالله سبحانه، وهذا هو الوقت المثالي لنا لنحوّل تلك الغرفة الفارغة في المنزل إلى تصميم مثالي للصلاة والتعبّد. نعم، نحن نتحدّث عن إنشاء مصلى فريد وجميل للغاية.
تمنح "دهانات الجزيرة" في رمضان الذي لا تفصلنا عنه إلا بضعة أيام فرصة لتصميم ملاذ روحي هادئ في منزلك، مما يسمح لك بالتأمل والعبادة داخل بيتك بشكل مريح في مساحتك الخاصة. في هذا الدليل المختصر، توضيح لكيفية أن إصلاح مساحة واحدة - مهما كانت صغيرة - يصنع العجائب في رمضان!
هيا، لنبدأ من الأساسيات؛ نحن بحاجة إلى وضع هالة نابضة بالمشاعر الروحية فقط! وإذا كنت تعتقد أنه لا توجد ألوان روحانية، وأن ذلك من شأنه أن يجعل الغرفة مخيفة، ففكر مرة أخرى. لكن أولاً، نحتاج فهم كيفية عمل الهالة الروحانية بشكل أفضل، لأننا حينها فقط سنكون قادرين على عكسها في فضائنا الداخلي.
عادةً، عندما يرتفع الإيمان عند الفرد في رمضان، فإن تأثيره يمكن أن يكون بطريقتين: إما أن يجعلك تُقبل على فعل المزيد، أو يمكن أن يجعلك تبطئ. حيث يمكن لهذه الشحنة أن تزيد من طاقتك ومستويات الأدرينالين لديك، أو يمكن أن تكون لها نتيجة عكسية، أي يمكن أن تجعلك أكثر هدوءاً. لذا، عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال: ماذا تريد أن تحقق خلال شهر رمضان هذا العام؟ إذا كان هدفك هو بلوغ مرحلة الطمأنينة، فعليك أن تفكر في طلاء جدرانك ببعض الألوان المحايدة؛ وإذا كان هدفك هو التطوير الذاتي من خلال اكتساب المهارات بشكل صحيح، فعليك اختيار لون نابض بالحياة مخطط يمكن أن يكون منشطاً ومحفزاً.
المحراب هو جزء وثيق الصلة بالثقافة الإسلامية، حيث يوجد بشكل أساسي في المساجد. ومن المعلوم أنه يتم استخدامه للإشارة إلى اتجاه القبلة؛ لذا، فهو بمثابة نقطة محورية بارزة في المسجد. يُصنع المحراب عادة من الخشب، ويتم تزيينه بأشكال زخرفية مثل الأشكال الهندسية أو الأنماط الخطيّة أو الخط العربي.
لذلك، فإن إضافة محراب خشبي سيخلق جوّاً إسلامياً روحانياً شبيهاً بالمسجد في المصلى الخاص بك. ويمكن أن تجعله كبيراً أو بارزاً إذا كنت تريد أن يظهر بوضوح، أو يمكنك أن تجعله صغيراً ومتواضعاً.
ويمكن أن تستخدم أي نوع من الأسطح كمحراب: يمكنك استخدام طاولة قهوة، أو طاولة مطبخ، أو منضدة، أو خزانة، أو مكتب، أو خزانة خزفية. إذا كنت تستخدم قطعة أثاث قديمة، فقم بتحديثها من خلال إعطائها طبقة جديدة من الطلاء أو إزالة الطلاء القديم وإعادة طلاء الخشب. يمكنك اختيار أي منتج واختياره من قسم دهانات الأخشاب لدى "دهانات الجزيرة"، وسوف يساعدك ذلك في الحصول على محراب جديد تماماً.
بالنسبة للأثاث، توصي "دهانات الجزيرة" بتجنّب إغراق المصلى بالأثاث غير المهم؛ لذلك، من الأفضل أن تتمسك بالضروريات فقط. يمكنك التفكير في عدد الأشخاص الذين سيستخدمون المصلى. ضع صلاة الجماعة في اعتبارك أيضاً عند تأثيث الغرفة؛ في رمضان، فإن صلاة الجماعة فيها زيادة في الثواب كما لا يخفى عليك. على هذا الأساس، يمكنك ترتيب أثاثك وفقاً لذلك.
تعتبر الخزانة أو خزانة الأدراج مثالية لحفظ المصاحف والسبحات. يمكنك أيضاً الاحتفاظ بحامل كتب قوي مزيّن بالمنحوتات الإسلامية والزخرفية. إضافة إلى ذلك، يمكنك وضع مصابيح القراءة ذات الإضاءة المنخفضة لتسهيل قراءة القرآن الكريم، وهذا سيضيف لمسة جمالية إلى الغرفة.
أخيراً وليس آخراً، ستحتاج إلى أن تضفي لمسة إسلامية نهائية لتمنح تصميمك رونقاً جمالياً. تُعد اللوحات المؤطرة المعلّقة والكتابات الخطيّة من الإكسسوارات الإسلامية الزخرفية الشائعة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المزهريات المليئة بالزهور المعطرة الجميلة. ضع في اعتبارك أيضاً تجهيز أثاثك ببعض الوسائد الكبيرة الموضوعة على سجاد شرق أوسطي منقوش.
والآن، قبل أن تفكر فيما علمته أعلاه، تقدّم لك "دهانات الجزيرة" ثلاث نصائح أخيرة تضمن لك مصلى مثالياً، وخاصاً، وهادئاً، ونظيفاً، هذه هي العوامل التي ستبقي غرفة مصلّاك في حالة جيدة طوال الوقت.
أولاً، حافظ على خصوصيتها. هذا صحيح؛ تجنّب كل ما يمكن أن يشوّش على الخشوع. يُسمح فقط لأولئك الذين يرغبون في الصلاة وأداء العبادات بالدخول إلى الغرفة.
ثانياً، حافظ على هدوئها. الهدف الأسمى في رمضان هو تحقيق الخشوع في الصلاة. لذلك، يجب أن تكون هذه الغرفة مكاناً يسمح بإحساس الهدوء والسكينة. مرة أخرى، لا ضوضاء، لا مشوّشات!
أخيراً، عليك أن تحافظ على نظافتها! وذلك لتضمن أنك تصلي على أرضية نظيفة، يصلي المسلمون عادة على بساط؛ ومع ذلك، إذا كنت قد استثمرت بالفعل في تأثيث غرفتك بسجاد جميل، فمن الضروري أن تحافظ على نظافتها ورونقها.