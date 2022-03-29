كيف تصمم المصلى المثالي لشهر رمضان؟

عادةً، عندما يرتفع الإيمان عند الفرد في رمضان، فإن تأثيره يمكن أن يكون بطريقتين: إما أن يجعلك تُقبل على فعل المزيد، أو يمكن أن يجعلك تبطئ. حيث يمكن لهذه الشحنة أن تزيد من طاقتك ومستويات الأدرينالين لديك، أو يمكن أن تكون لها نتيجة عكسية، أي يمكن أن تجعلك أكثر هدوءاً. لذا، عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال: ماذا تريد أن تحقق خلال شهر رمضان هذا العام؟ إذا كان هدفك هو بلوغ مرحلة الطمأنينة، فعليك أن تفكر في طلاء جدرانك ببعض الألوان المحايدة؛ وإذا كان هدفك هو التطوير الذاتي من خلال اكتساب المهارات بشكل صحيح، فعليك اختيار لون نابض بالحياة مخطط يمكن أن يكون منشطاً ومحفزاً.