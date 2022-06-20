كيف دعمت السعودية مصر في أزمتها الأخيرة؟.. إليك ما قدمته

وأضاف أن هذه الوديعة ستُساعد بدرجة كبيرة في تخفيف الضغوط والتوترات بعد اشتعال أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما توقع الخبير أنها ستُسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، وتدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ويضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة.