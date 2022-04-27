‬كيف نجح "الغامدي" في تسليط الضوء على أهمية مجالس الشرقية؟

واختتم "الغامدي" حديثه بالقول: "تم تسليط الضوء على أكثر من 25 جمعية خيرية من اختيار أصحاب المجالس، وتم دعمها ماليًا وإعلاميًا لأول مرة، وحققت الفكرة رواجًا كبيرًا، حيث كانت البداية مع مجلس أمير المنطقة الشرقية الذي يُعقد كل يوم اثنين من كل أسبوع، وهو قدوة لجميع المجالس بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وجميع المسؤولين في المنطقة، ويتم من خلاله تكريم الجهات الحكومية والمبدعين والناجحين.