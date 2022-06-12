لأول مرة.. إطلاق عيادة مجانية للتعافي من إدمان الإباحية بجمعية المودة بمكة

وقال "آل رضي" إن مركز اطمئن استقبل أكثر من 255,683 استشارة منذ تأسيسه، واستفاد من خدمات المركز خلال العام 2021م أكثر من 15,000 مستفيد. وبلغت نسبة إنجاز المستهدفات للمركز لنفس العام 101%، مشيراً إلى أن 68% من الخدمات المقدمة من خلال المركز تتركز في خدمات الهاتف الإرشادي لسهولة الوصول للمستفيدين من أي منطقة بالمملكة وبلغت نسبة الإصلاح 62.78% وسجل المستفيدون 91% كمستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة.