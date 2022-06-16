لأول مرة بالشرق الأوسط.. مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة يعالج ارتجاع الصمام ثلاثي الشُرف

يذكر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتعكس الكفاءة الطبية لفريق الأطباء والاستعدادات والتجهيزات الطبية التي يتمتع بها مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.