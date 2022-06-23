لأول مرة منذ 20 عامًا.. حصاد رطب المدينة المنورة يتزامن مع موسم الحج

وسجلت مبيعات الرطب نشاطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية؛ إذ تصدر "رطب الروثانة" حجم المبيعات؛ نظرًا لكثرة الطلب على هذا النوع من الرطب، الذي تراوحت أسعاره حاليًا بين 20 إلى 40 ريالًا للصندوق سعة 3 كيلوغرامًا حسب حجم الثمرة وجودتها، كما انتعشت مبيعات تمر العجوة بسعر يتراوح بين 30 إلى 60 ريالًا للصندوق سعة 3 كيلوغرامًا؛ بينما تُباع تمور الربيعة واللونة بأسعار من 10 إلى 25 ريالًا.