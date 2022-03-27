لا تُدخلوا ملابس الشتاء فقد نُفاجأ.. "المسند": "الباردة" تتربع والرياح تدور!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن معظم المناطق في السعودية؛ عدا الربع الجنوبي الغربي منها، تسجل درجات حرارة أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، بسبب تربع كتلة هوائية باردة نسبياً منذ أيام عدة، مشيراً إلى أنه "تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم حتى مطلع رمضان".