لا تُدخلوا ملابس الشتاء فقد نُفاجأ.. "المسند": "الباردة" تتربع والرياح تدور!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن معظم المناطق في السعودية؛ عدا الربع الجنوبي الغربي منها، تسجل درجات حرارة أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم من السنة، بسبب تربع كتلة هوائية باردة نسبياً منذ أيام عدة، مشيراً إلى أنه "تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم حتى مطلع رمضان".
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "يتمركز فوق #السعودية مرتفع جوي بسبب تربع كتلة باردة نسبياً فوق أجوائنا، لذا فالرياح تدور مع اتجاه عقارب الساعة، وتكون نشطة وشمالية شرقية؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من #الشرقية و #الرياض، وتكون غربية على النطاق الغربي السعودي".
وتابع: "بعض الناس يستعجل في إدخال ملابس #الشتاء في المخازن، ظناً منه أن موجات البرد قد انتهت؛ والأفضل أن ينتظر حتى بداية #أبريل على الأقل، فقد نُفاجأ بموجة برد عابرة، وقال الأولون: "يا ربنا يا رحيم اكفنا برد #الحميم".