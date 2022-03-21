لا عضل والعقوبة للمخالف.. "الفراج": لا تزوّج المرأة نفسها في "الأحوال الجديد"

وشدّد عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل، على أنه لا عضل بعد اليوم مع نظام الأحوال الشخصية الجديد، وأضاف: "النظام الجديد ينهي تماماً مسألة العضل قانونياً، وإذا حصل العضل وهو أن تتزوج المرأة بكفئها وثبت ذلك لدى المحكمة فإنها ببساطة تنزع ولاية الأب، وتسقطها وتكون المحكمة هي الولية، مشيراً إلى أن الولاية ليست حقاً مطلقاً للولي، بحيث إنه يمنع المرأة من الزواج بعد توافر ما يوجب سقوط هذه الولاية منه واستحقاقها للزواج.