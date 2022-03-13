لا مخيمات تقليدية وهذا هو البديل.. "الموارد البشرية" تحدد شروط تفطير الصائمين

شددت وزارة الموارد البشرية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترغب في تنفيذ مشروع إفطار الصائمين، بضرورة الحصول على تصريح من الدفاع المدني، والاستغناء عن إقامة المخيمات التقليدية سريعة الاشتعال، والاستعانة بديلاً عنها بالخيام غير القابلة للاشتعال أو بطيئة الاحتراق أو الاستعانة بقاعات وقصور الأفراح مع توفير متطلبات السلامة.