لا مخيمات تقليدية وهذا هو البديل.. "الموارد البشرية" تحدد شروط تفطير الصائمين

شددت وزارة الموارد البشرية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترغب في تنفيذ مشروع إفطار الصائمين، بضرورة الحصول على تصريح من الدفاع المدني، والاستغناء عن إقامة المخيمات التقليدية سريعة الاشتعال، والاستعانة بديلاً عنها بالخيام غير القابلة للاشتعال أو بطيئة الاحتراق أو الاستعانة بقاعات وقصور الأفراح مع توفير متطلبات السلامة.
وأكدت الموارد البشرية على الجمعيات الراغبة في تنفيذ مشروع تفطير الصائمين، بوضع لوحة توضح اسمها ورقم تسجيلها وأنها خاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما نوّهت بأنه يفضل أن تكون مواقع التفطير خارج المسجد ما أمكن لما يترتب على ذلك من انتشار روائح الأطعمة وترك مخلفات الإفطار في المساجد بعد الانتهاء منه.