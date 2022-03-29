لا موجة باردة لـ 10 أيام.. "المسند": الحرارة تتسلق وسقفها 40 رابع رمضان!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجات الحرارة تبدأ بالتسلق التدريجي إلى الأعلى في كل المناطق، وتبلغ سقف الأربعينيات في الرياض رابع رمضان الكريم، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجة برد ذات بال حتى العشر الأول من رمضان، مشيراً إلى أن ساعات النهار تزداد بمعدل دقيقة ونصف يومياً.