"لتبقى": 24 مئوية.. هي درجة الحرارة الموصى بتثبيتها لأجهزة التكييف

أما المجموعة الثانية فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف، والصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة في العام على الأقل.