لترشيد الاستهلاك.. "العمار" يطالب بتحكّم شركة الكهرباء في حرارة مكيفات المساكن مقابل حافز مالي

ويضيف الكاتب: "إن أسباب الزيادة في الطلب على الكهرباء تعود إلى تزايد نسبة النمو السكاني في المملكة، إضافة إلى نمط الحياة الصناعي المتطور، ولا يزال متوسط استهلاك الفرد في المملكة يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي تقريبًا، ولذلك نحتاج إلى طرح برامج نوعية لرفع مستوى كفاءة الطاقة وتحسين الاستهلاك، في إحدى الدراسات الوطنية عام 2016، أشير إلى أن عدد المكيفات في القطاع السكني في المملكة يقارب عدد سكانها، "وكان حينها 32 مليون نسمة تقريبًا"، ويدل هذا العدد المهول على أن كل مواطن أو مقيم كأنه يحمل معه مكيفًا شخصيًا بغض النظر عن سعته أو كفاءته، ونعتقد أن النسبة لا تزال كما هي الآن. لقد تمثلت الجهود الحالية في منع المكيفات ذات الكفاءة المتدنية وتطوير حوافز للمستهلك لاستبدال المكيفات ذات الكفاءة المتدنية بأخرى".