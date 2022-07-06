لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن.. إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج

بناءً على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية لوزارة الحج والعمرة، تم إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، حيث إن الوزارة تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها.