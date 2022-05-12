لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.. "همة" تطلق أعمال بناء خطتها الإستراتيجية على 3 مراحل

انطلاقاً من حرصها على تعزيز قدرات أفراد المجتمع وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم من خلال التدريب والتمكين والاستشارات للإسهام في تلبية احتياجات التنمية الوطنية، أطلقت جمعية التنمية البشرية (همة) أعمال بناء الخطة الإستراتيجية للجمعية.
وتم توقيع عقد بناء الخطة الإستراتيجية ظهر اليوم الخميس في مقر الجمعية بالرياض، ووقع العقد من جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد اللحيدان بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة خالد المبارك والمدير التنفيذي بداح القحطاني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وتأتي أعمال الخطة الإستراتيجية برعاية المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة، وذلك انطلاقاً من حرص المجموعة على المساهمة في التمكين للقطاع غير الربحي واستدامته المالية وتطوير قدراته المؤسسية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "همة" الدكتور فهد اللحيدان، أن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على التطوير المستمر واستكمالاً لجهودها في تعزيز البناء المؤسسي، وتأسيساً على النجاحات التي حققتها -بفضل الله- في الحاضر واستشراف دورها الواعد في المستقبل بما يضمن تحقيق رؤيتها المستقبلية وطموحات الوطن وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن "همة" تحظى بثقة ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الأمر الذي انعكس إيجاب على أداء أعمالها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مراس للاستشارات الإدارية إن مراحل المشروع مقسمة إلى ثلاث مراحل أولها تشخيص الوضع الراهن للجمعية، ومن ثم بناء التوجهات الإستراتيجية، ويعقبها بناء الخطة التشغيلية، وتشمل تلك المراحل عدة أنشطة مثل إجراء المقابلات وورش العمل وبناء الوثائق والأدلة والخطط اللازمة.
وعبر المدير التنفيذي لـ"همة" بداح القحطاني عن شكره للراعي الحصري المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة لدعم تنفيذ مشروع بناء الخطة الإستراتيجية، مثمناً في الوقت ذاته لمجلس الإدارة والجمعية العمومية دورهم الفعال في تطوير أعمال الجمعية واستدامتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومؤذناً ببدء أعمال وأنشطة بناء الخطة الإستراتيجية.