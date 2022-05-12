لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.. "همة" تطلق أعمال بناء خطتها الإستراتيجية على 3 مراحل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مراس للاستشارات الإدارية إن مراحل المشروع مقسمة إلى ثلاث مراحل أولها تشخيص الوضع الراهن للجمعية، ومن ثم بناء التوجهات الإستراتيجية، ويعقبها بناء الخطة التشغيلية، وتشمل تلك المراحل عدة أنشطة مثل إجراء المقابلات وورش العمل وبناء الوثائق والأدلة والخطط اللازمة.